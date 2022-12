WK in Qatar is financieel drama voor voetbalbond én Duivels

Het WK van de Rode Duivels strandde in de groepsfase. Dat heeft ook stevige financiële gevolgen voor de Belgische voetbalbond.

In Rusland werden de Belgen nog derde, nu moeten ze al na de groepswedstrijden naar huis. Sporza becijferde het verschil op financieel vlak tussen de grote toernooien.

Voor de deelname tot in de groepsfase krijgt de Belgische voetbalbond 8,7 miljoen euro. Een achtste finale had voor 9,95 miljoen gezorgd. Het WK in Brazilië bracht indertijd nog 20 miljoen op, Euro 2020 17 miljoen.

Ook wat de Rode Duivels zelf krijgen is een pak minder dan anders. De bronzen plak in Rusland leverde hen elk 300.000 euro op. Aan Qatar houden ze elk slechts 42.000 euro op.

Gelukkig wist de voetbalbond de voorbije jaren de nodige reserves op te bouwen om deze financiële kater op te vangen.