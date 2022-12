Peter Vandenbempt verneemt wie bondscoach ad interim wordt

Roberto Martinez neemt afscheid van de Rode Duivels. Het is uitkijken wie zijn opvolger wordt.

Roberto Martinez is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. Hij neemt na zes jaar afscheid van zijn job bij de Belgische voetbal. Als het om een opvolger gaat wordt vooral de naam van Michel Preud’homme naar voren geschoven. In ieder geval lijkt een Belgische trainer de beste keuze te worden.

Analist Peter Vandenbempt vernam echter dat er voorlopig een interimjob zou zijn, vooraleer er echt een nieuwe bondscoach aangesteld wordt. Hoe lang dat zou duren is onduidelijk.

“Ik las deze morgen in het Franse L'Equipe dat een zeer goed geïnformeerde bron uit de bond zou hebben gezegd dat Vermaelen en Henry een soort interim-functie zullen vervullen, maar daar is echt geen tijd voor”, zegt Vandenbempt.

Al is het natuurlijk opletten met de betrouwbare bronnen van L’Equipe. Het was de Franse sportkrant die roerde over de problemen in de Belgische kleedkamer, terwijl die achteraf niet echt waar bleken te zijn.