"De bond moet zeker de piste Kompany onderzoeken"

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach start. Uiteraard heeft iedereen daar zijn mening over. Velen vinden dat het een Belg moet worden en voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez mag dat Vincent Kompany zijn.

Bouchez heeft daar ook een motivatie voor. "Ik zou het wel toejuichen als we een landgenoot aanstellen, die zich niet meer moet aanpassen aan onze cultuur en mentaliteit. Er zijn enkele namen die in aanmerking komen zoals Philippe Clement of Frank Vercauteren, maar een piste die de voetbalbond zeker moet onderzoeken is die van Vincent Kompany. Hij is voor mij de geknipte man om de Duivels te gaan leiden", zegt hij in zijn column in Het Nieuwsblad.

"Dat heeft hij al gedaan als kapitein en nu hij ervaring heeft opgedaan als coach kan hij dat opnieuw doen. Met spelers die bij Real Madrid en Manchester City aan de slag zijn heb je alleszins een inspirerend figuur nodig en dat is Kompany absoluut. Hij overstijgt ook het communautaire gekissebis, al is dat meestal enkel een thema in de pers.”