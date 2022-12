We mogen geen spijt hebben? Gelooft de (ex-)bondscoach dat nu zelf?

"Geen spijt en met opgeheven hoofd naar huis", aldus Roberto Martinez. Sorry, maar mogen we daar even anders over denken? De bondscoach bleef koppig vasthouden aan zijn principes en oude getrouwen terwijl iedereen hem daarvoor had gewaarschuwd.

Ok, Martinez heeft ook excuses. Met een fitte Romelu Lukaku ga je er deze groepsfase nooit uit. Maar we hadden het voor het toernooi al voorspeld: zonder Big Rom kan je met dit systeem weinig gaan uitvreten in Qatar. Dat mag u gerust gaan opzoeken. Zonder Lukaku had de bondscoach evenwel moeten aanpassen en de aanvallende druk verdelen. Dat doe je niet met Batshuayi alleen in de spits te zetten.

Het werd ook duidelijk dat met de enkel bezette flanken er niet genoeg druk op de verdediging kwam. Carrasco speelde niet zijn beste toernooi. De roep om Jérémy Doku was er al na de eerste wedstrijd tegen Canada, maar de bondscoach gaf er geen gevolg aan. Doku kreeg uiteindelijk een halfuur tegen Kroatië en ging daarin meer zijn man voorbij dan Carrasco, Castagne en Meunier samen op drie matchen.

Roberto Martinez is niet de man die snel jeugd de kans geeft, maar dit zag iedereen. Dus ja, we mogen spijt hebben, want we hebben het niet tegen Kroatië uit handen gegeven. Blijven vasthouden aan Witsel was een ander heikel punt. Zowat elke analist had hem van het veld gehaald. Mannen die ook jaren voetbal gespeeld hebben. Dendoncker en Onana deden het elk veel beter.

Dan had je er misschien iemand kunnen naast zetten die wel eens infiltreerde of een pass voorwaarts gaf? Bon, het is makkelijk achteraf praten, maar dat we toch wel 'spijt' mogen hebben, is duidelijk. Want normaal gezien zat er genoeg talent op de bank om het beter te doen. Want als Trossard nu eerlijk zou zijn... Zou hij met deze bondscoach nog verder willen na een uurtje zijn kans te hebben gekregen? We zullen de volgende dagen weten wat er gaat gebeuren...