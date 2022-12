Advocaat Martinez verwijt bond omwille van afscheid Martinez: "Dit is een gigantisch verlies voor het Belgisch voetbal"

Roberto Martinez is niet langer bondscoach van België. Die beslissing maakte hij na de WK-exit bekend en zou al genomen zijn voor het WK. Zijn advocaat, Jesse De Preter, geeft meer uitleg en is niet mals voor de Belgische voetbalbond.

Vooraf was er al veel te doen over het contract van Martinez. "Als je naar een toernooi gaat en je verkondigt dat je het contract van de coach wilt verlengen, maar doet dat dan uiteindelijk niet... Dan stuur je een signaal dat er iets mis is", aldus De Preter bij Sporza. "Dat verwijt ik de bond. Het moet van twee kanten komen, hé. Als je op deze manier de voetbalbond bestuurt, krijg je zulke dingen."

"Roberto is een trainer met zelfrespect", gaat De Preter verder. "Na de voorbije zes jaar dacht hij toch een nauwere samenwerking te hebben. Dan neem je uiteindelijk zelf een beslissing in eer en geweten. De buitenwereld weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Sommige mensen zijn nu blij, maar dat toont een gebrek aan kennis aan. Roberto was de beste coach in de Belgische geschiedenis."

"Bij de nationale ploeg moest er een vernieuwing gebeuren én tegelijk resultaten behaald worden. Maar hoe kan dat met iemand wiens contract afloopt? Je verlengt zijn overeenkomst toch eerst? (blaast) Dit is een gigantisch verlies voor het Belgische voetbal."