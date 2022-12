Wansmakelijke commentaar uit Frankrijk: "Opnieuw een kleine Belg vermist, deze keer heeft Marc Dutroux er niets mee te maken"

Dat ze vanuit Frankrijk wel eens neerbuigend doen over de Rode Duivels is niet nieuw. Al is deze opmerking wel uitermate wansmakelijk.

Het Franse So Foot gaf punten aan de Rode Duivels en gaf bij iederen speler nog een woordje commentaar. De opmerking die bij de punten stond van Dries Mertens was ronduit wansmakelijk. "Opnieuw een kleine Belg vermist, deze keer heeft Marc Dutroux er niets mee te maken". Marc Dutroux zit sinds 1996 in de cel omwille van ontvoeringen, verkrachtingen en moorden op minderjarige meisjes. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit.