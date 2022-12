Vanhaezebrouck ziet wat volgende bondscoach moet doen: "Als je fit bent en je toont kwaliteit, moet je blijven spelen"

Steven Defour en Hein Vanhaezebrouck waren gisteren te gast in het Wintercircus in Gent, het basiskamp van de VRT voor het WK. Ook zij hadden hun mening over wat er nu moet gebeuren na het afscheid van Roberto Martinez.

Defour weet wat de eerste taak van de nieuwe bondscoach wordt: "Met heel veel spelers praten en doorselecteren", aldus de voormalige Rode Duivel. "Dat moet op basis van prestaties gebeuren. Als Jan Vertonghen elke week de beste is, dan moet hij geselecteerd worden." Vanhaezebrouck gaat daarmee akkoord. "Ik volg Steven. Alles gaat over kwaliteit. Als je fit bent en blijft en je toont kwaliteit, dan moet je blijven spelen. Na het afscheid van jongens als Dembélé, Fellaini, Vermaelen en Kompany is er ook minder concurrentie geweest. Vroeger moest je knokken om in de ploeg te staan. Nu waren de 11 bijna altijd zeker en dat is niet altijd een goeie zaak."