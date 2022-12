Roberto Martinez houdt de eer aan zichzelf: "Dit was mijn laatste wedstrijd met België"

Roberto Martinez zijn contract liep eind december af, maar de bondscoach gaat niet meer vragen voor een verlenging na het WK dat toch een teleurstelling werd. Voor het WK had de Belgische voetbalbond nog de intentie om langer door te gaan met Martinez, maar dat was nu bijna onmogelijk geworden. Martinez schepte nu zelf duidelijkheid door aan te kondigen dat hij ermee stopt.

De KBVB moet nu op zoek naar een nieuwe bondscoach, die een nieuwe generatie moet klaarstomen voor komende toernooien. Roberto Martinez bracht België naar de nummer 1-positie op de wereldranglijst en werd derde met de Duivels op het WK in Rusland. De voorbije maanden was er echter veel kritiek op zijn selectiebeleid en opstellingen gekomen. De Spanjaard gaat nu dus op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Volgens de Belgische bond was de beslissing wel al voor het toernooi genomen. Al vragen we ons dan wel af waarom Jesse De Preter, zijn advocaat, toen nog wachtte op een telefoontje. "Dat is emotioneel", zei Martinez met tranen in de ogen. "Ik kan niet verder. Ik heb afscheid genomen van de spelers en de staff. Ik ging sowieso stoppen. Wat er ook ging gebeuren. Zelfs als we wereldkampioen waren geworden. Die beslissing heb ik net voor het WK genomen."

Roberto Martinez has announced that he will stop as national coach of the Belgian Red Devils. The decision was already made before the tournament. pic.twitter.com/90zq3UfWca