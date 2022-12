René Vandereycken hekelt de plotse 'flexibiliteit' van Roberto Martinez

Roberto Martinez veranderde na 6 jaar opeens zijn veldbezetting tegen Kroatië. Tactische flexibiliteit zeg maar, maar René Vandereycken vindt dat niet.

Omdat Roberto Martinez afweek van de veldbezetting waar hij zich de voorbije 6 jaar aan vasthield, moeten we hem niet plots als een coach die flexibel is, bestempelen. Dat vertelde René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Flexibiliteit is volgens Vandereycken een plan A, B en C hebben. En dat zowel in aanval als in verdediging. Plus daarop trainen en minstens eens toepassen in wedstrijden.

Ook gaf Vandereycken nog eens aan dat een driemansdefensie, waar Martinez nooit van afweek, tegen sommige tegenstanders en in sommige situaties problematisch was. Tegen ploegen met 1 spits kwam je hogerop in het veld spelers te kort. Zo gaf Vandereycken aan. Je krijgt dan problemen in de opbouw en in het druk zetten. 2 zaken waarin de Rode Duivels regelmatig problemen mee hadden.

Vandereycken was wel verrast dat Martinez in de belangrijkste wedstrijd van de laatste 2 of zelfs 4 jaar naar 2 centrale verdedigers veranderde. En dat in balbezit als in balverlies. Vandereycken stelde zich daar vragen bij.