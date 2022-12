Vandenbempt blijft met iets in zijn maag zitten: "Wat had een absolute topcoach met deze generatie kunnen doen?"

Roberto Martinez heeft veel lof geoogst bij de Rode Duivels, maar dat ligt ook al een tijdje achter ons. Al maanden werd hij bekritiseerd om zijn keuzes. Ook Peter Vandenbempt zag dat de relatie vertroebeld was.

Na het EK, anderhalf jaar geleden, is het bergaf gegaan. "We zagen geen ontwikkeling meer in het spel van de Belgen. Wat er de eerste jaren wel was, zagen we op het EK al niet meer. België had wel nog voldoende talent om met groot gemak door de voorrondes van de Nations League en WK te wandelen, maar het stemt toch tot nadenken dat we met deze generatie zo zwakke resultaten hebben neergezet", aldus Vandenbempt bij Sporza.

Toch had hij graag eens een topper aan het roer gezien van deze generatie. "Ik vind Roberto Martinez een goede coach, maar geen internationale topcoach. Ik heb me altijd blauw geërgerd aan die grote internationale clubs die hem zogezegd graag wilden binnenhalen. Als er een grote club hem had willen halen, dan was Martinez al lang vertrokken naar Barcelona, Real Madrid of Manchester United. Ik zal voor altijd benieuwd blijven en me afvragen: wat had een absolute toptrainer met deze generatie kunnen doen. Had die dan niet een keer een finale gespeeld van EK, WK of Nations League?"