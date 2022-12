Vertonghen is niet van plan om er de brui aan te geven: "Ik voel me nog supergoed, ook al denkt niet iedereen daar zo over"

't Is misschien een mening die niet door iedereen gedeeld wordt, maar Jan Vertonghen was voor ons één van de Duivels die wel op niveau was tijdens het WK. Zeker tegen Kroatië liet hij zien dat hij nog niet versleten is.

De 35-jarige verdediger liet zich gelden en hij lijkt ook nog niet van plan om er de brui aan te geven. "Het gevoel na deze match geeft wel perspectief, maar we hadden veel grotere verwachtingen. Ik was nog niet klaar om naar huis te gaan", zei Vertonghen na de match. Mogelijk stoppen er wel heel wat jongens van deze generatie, maar als het aan Vertonghen ligt, loopt hij er straks nog bij. "Ik moet alles op een rijtje zetten, maar ik voel me nog supergoed, ook al denkt niet iedereen daar zo over. Maar ik ben zo trots om voor België te spelen en om met de jonge jongens bezig te zijn. Niet alles loopt van een leien dakje, maar dat hoeft ook niet."