Oef! Thibaut Courtois denkt nog niet aan stoppen: "Maar iedereen moet beseffen dat het niet enkel op basis van kwaliteiten zal lukken"

Als je een nieuwe ploeg wil bouwen, heb je een kader nodig. Daarom ook dat onze toppers liefst nog een tijdje doorgaan. En daarmee bedoelen we dus Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Voor die laatste moeten we alvast weinig schrik hebben.

Courtois bevestigde na de match dat hij er nog niet mee stopt. "Neen, ik twijfel niet, ik ga door tot het volgende WK, want ik wil met een positieve noot afscheid nemen", zegt hij bij HBvL. “Twijfel zou ik het dus niet noemen, maar vier jaar is nog heel lang, dus je weet nooit.”

Maar België moet minder gaan teren op de individuele klasse vindt hij. “We zullen moeten spelen zoals we vandaag tegen Kroatië hebben gedaan, iedereen moet dezelfde honger blijven tonen om voor de Rode Duivels uit te komen en echt te willen winnen. We nemen het in de EK-kwalificatiecampagne op tegen Oostenrijk en Zweden, dat zijn moeilijke tegenstanders. Als we dan niet sterk voor de dag komen, moet je al vrezen voor kwalificatie."

"Zo gaat dat in het moderne voetbal. Iedereen moet beseffen dat we er op basis van onze kwaliteiten alleen niet zullen geraken. Soms moet je meer brengen dan dat, misschien hebben we daar in de eerste twee wedstrijden van dit WK gefaald. Want met alle respect voor landen als Marokko en Australië, die zijn niet sterker dan wij.”