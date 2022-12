Peter Bossaert, CEO van de RBFA reageert na ontslag Roberto Martinez: "Hij was een geweldige ambassadeur van het Belgische voetbal"

Na het gelijkspel tegen Kroatië is België uitgeschakeld en Roberto Martinez kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan. Peter Bossaerts, de CEO van de RBFA reageerde hier op via een officiële communicatie.

We zijn buitengewoon teleurgesteld na het vroegtijdige vertrek van ons nationale team op de FIFA Wereldbeker 2022 in Qatar, omdat we hebben gefaald en daarmee de Belgen die ons team de hele tijd hebben gesteund, in de steek hebben gelaten, verklaart de RBFA in een officieel communiqué.

De RBFA bedankt de bondscoach voor zijn inzet. Een tijdperk en een cyclus zijn ten einde gekomen. Vandaag gaan de wegen van onze coach Roberto Martínez en de Koninklijke Belgische Voetbalbond scheiden. We zijn erg dankbaar en trots dat we meer dan 6 jaar met Roberto Martinez hebben samengewerkt.

Peter Bossaert, CEO: “We danken Roberto Martínez voor alles wat hij met deze Gouden Generatie bereikt heeft, zowel als coach als technisch directeur: vier opeenvolgende jaren nummer één op de FIFA-ranking, een bronzen medaille op het WK 2018, kwalificatie voor het EK 2021, de Final Four van de UEFA Nations League 2021 en het WK 2022."

Bossaert legt niet alleen de nadruk op de sportieve prestaties van Martinez, maar ook op zijn prestaties buiten de lijnen. "Met zijn team liet Roberto een immense erfenis na voor de volgende Belgische voetbalgeneraties.Niet alleen door een moderne structuur aan te brengen op het gebied van analyse, opleiding en scouting, maar ook door de voorbereiding op de volgende stap in de carrière van de spelers die trainer willen worden in gang te zetten. Maar ook zijn bijdrage aan de uitbouw van het gloednieuwe en state of the art Voetbalcentrum in Tubeke was enorm."

"Last but not least danken we hem voor de familiale sfeer die hij in huis bracht en voor het feit dat hij een geweldige ambassadeur van het Belgische voetbal was. De voltallige staf van de KBVB zal hem erg missen. We wensen Roberto Martínez veel succes voor de toekomst”, sloot hij af.

De KBVB geeft geen verder commentaar tot aanstaande maandag 5 december wanneer we een persconferentie organiseren waar Peter Bossaert uw vragen zal beantwoorden.