LIVE: Genk en Standard spelen verlengingen!

Brandon Morren vanuit Cegeka Arena



96

Benjdida trapt de 1-2 tegen de netten, maar veel maakte het niet uit want er was gevlagd voor buitenspel van Camara. Als we snel naar de beelden kijken zijn we wel niet zo zeker dat dit de juiste beslissing was...



90

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



89

Tolu bijna! Kayembe geeft een heerlijke steekbal vlak voor doel, maar de spits kan er net niet bij.



89

Smets trapt na een hoekschop van zeer dichtbij over doel! Daar zat zeker meer in.



88

Kayemba trapt richting doel maar Hautekiet zat ertussen. De bal rolt net naast doel buiten.



86

Christopher Bonsu Baah

Noah Adedeji-Sternberg





86

Andi Zeqiri

Soufiane Benjdida





86

Marko Bulat

Sotiris Alexandropoulos





84

Bonsu Baah knalt over doel. We stevenen op verlengingen af.



81

Ken Nkuba

Zakaria El Ouahdi





81

Ayensa knalt naast.



76

Slecht verdedigd van Smets en Zeqiri gaat met de bal aan de haal. Hij trapt op doelman Penders.



72



Doelpunt van Toluwalase Arokodare (Jarne Steuckers)

Daar is de gelijkmaker! Steuckers schildert een voorzet perfect op het hoofd van Tolu, die perfect in doel kopt.



68

Hyun-Gyu Oh

Toluwalase Arokodare





68

Konstantinos Karetsas

Patrik Hrosovský





68

Ibrahima Sory Bangoura

Nikolas Sattlberger





65



Doelpunt van Andi Zeqiri

Daar is eindelijk het openingsdoelpunt! De thuisploeg laat een enorm gat in de verdediging waar Kuavita in staat. Hij krijgt de bal en trapt meteen op doel, waar Penders nog redding op kan brengen. In de rebound knalt Zeqiri het leer hard tegen de touwen. Hij viert ook uitbundig na de goal tegen zijn ex-club.



58

Isaac Price

Dennis Ayensa





58

Een slap schot van Karetsas wordt opgepikt door Epolo.



52

Wat doet Price daar? De middenvelder van Standard doet net hetzelfde als Oh bij Genk. Hij trapt zelfs van buiten de baklijn, terwijl Zeqiri perfect aanspeelbaar was op rechts en gevaarlijk had kunnen zijn.



49

Oh zit écht niet goed in de wedstrijd. Ook nu weer een zeer veelbelovende aanval van Genk met de Zuid-Koreaan aan de bal, maar deze keer tikt hij de bal te ver voor zich uit terwijl hij makkelijk met Steuckers kon meegeven.



49

Gele kaart voor Ibrahima Sory Bangoura





45

Oh vergooit alweer een enorme kans. Met Steuckers en Karetsas naast zich komt Genk 3 tegen 2 in een aanvalssituatie, maar de spits besluit om zelf op doel te knallen, op Epolo. Dat terwijl Karetsas vrij liep.



40

Ai, Oh. Kayembe geeft een perfecte voorzet, kon niet beter, tot bij de Zuid-Koreaan. Hij heeft alle tijd van de wereld op zijn kopbal voor te bereiden, maar kopt van zeer dichtbij naast. Hier had hij altijd meer mee moeten doen.



39

Gele kaart voor Aiden O'Neill





34

Gele kaart voor Konstantinos Karetsas





33

Standard valt nog eens aan, maar ook nu levert het geen kans op.



30

We zijn nu een halfuur ver en een echte kans hebben we nog niet gezien, buiten een schot van Bulat.



24

Standard speelt niet goed, maar Genk is ook niet beter dan afgelopen weekend op STVV.



21

Een bekermatch waar veel van verwacht werd, maar voorlopig krijgt het publiek nog niet waar voor zijn geld.



19







17

Een poging van Karetsas gaat over doel.



17

Genk heeft balbezit, maar er is voorlopig nog maar weinig gebeurd. De thuisploeg vindt nog geen openingen.



7

Bonsu Baah kon alleen richting doel sprinten maar vertraagt waardoor zijn man hem kan bijhalen. Hij kapt zich vrij en trapt de bal dan op het been van een Standard-speler.



5

Mooie aanval van Genk. Karetsas gooit de bal in de zestien van Standard waar Oh staat, maar de spits kan net niet bij de bal met het hoofd.



1

We zijn eraan begonnen in de Cegeka Arena!



1

KRC Genk - Standard: 0-0