KRC Genk ontvangt Standard woensdagavond in de Cegeka Arena voor de achtste finales van de Croky Cup. Bij Standard komen Epolo, Bulat en Calut in de ploeg. Fink wijzigt op zes posities. Karetsas, Penders, Nkuba, Oh, Bangoura en Cuesta komen in basis te staan.

20:30

KRC Genk: Matte Smets - Christopher Bonsu Baah - Bryan Heynen - Joris Kayembe - Hyun-Gyu Oh - Konstantinos Karetsas - Ibrahima Sory Bangoura - Jarne Steuckers - Ken Nkuba - Mike Penders - Carlos Cuesta

Bank: Hendrik Van Crombrugge - Mujaid Sadick Aliu - Thomas Claes - Patrik Hrosovský - Nikolas Sattlberger - Noah Adedeji-Sternberg - Kongolo Josue Ndenge - Zakaria El Ouahdi - Toluwalase Arokodare



Standard: Boško Šutalo - Marko Bulat - Isaac Price - Andi Zeqiri - Marlon Fossey - Ilay Camara - Aiden O'Neill - Ibe Hautekiet - Leandre Kuavita - Matthieu Epolo - Alexandro Calut

Bank: Boli Bolingoli Mbombo - Sotiris Alexandropoulos - Viktor Djukanovic - Dennis Ayensa - Soufiane Benjdida - Daan Dierckx - Laurent Henkinet - Brahim Ghalidi - Henry Lawrence

Vooraf

LIVE: Standard mist belangrijke pion in bekerduel tegen KRC Genk Brandon Morren

Foto: © photonews KRC Genk ontvangt Standard woensdagavond in de Cegeka Arena voor de achtste finales van de Croky Cup. Meteen een topaffiche. KRC Genk kijkt woensdagavond Standard in de ogen. De twee teams zullen strijden voor een plaats in de kwartfinales van de Croky Cup. Genk schakelde SK Beveren uit in de vorige ronde terwijl Standard pas na verleningen won van Lyra-Lierse. Voor de fans is dit een geweldig affiche. Standard zal het alweer met doelman Epolo moeten doen. Hij verloor zijn plaats in doel onlangs aan Bodart, die aan de kant was geschoven. Maar Bodart heeft den spierblessure opgelopen waardoor hij enkele weken out is. Kan Epolo zich deze keer wel bewijzen?

