'Dedju', een stunt zat er nooit in: AA Gent wint erg vlotjes van moedige amateurclub Heur-Tongeren

KAA Gent mag zich opmaken voor de achtste finales in de Beker van België. Het had eigenlijk nooit problemen met Heur-Tongeren, dat wel vrank en vrij zijn kans ging in de Ghelamco Arena.

KAA Gent wilde in de Beker van België vertrouwen tanken met oog op de competitie en dan moest Heur-Tongeren een hapje worden. De amateurclub had alles op alles gezet om zoveel mogelijk geheim te houden met oog op de trip naar de Ghelamco Arena en speelde zeker in het begin aardig mee.

Bij de Buffalo's kreeg Tissoudali - overgekomen van Beerschot - meteen zijn kans voorin en hij zou die kans niet beschamen, want na 25 minuten maakte hij er 1-0 van voor de thuisploeg. Bij die thuisploeg was Malede aangekondigd, maar uiteindelijk zou het Bezus zijn.

Bezus dirigeert

De man uit Oekraïne zette de hele match lang de lijnen uit, scoorde en gaf doelpunten aan. Door zijn 2-0 was de match bij de rust al gespeeld tegen moedige Limburgers, die de hele match lang hun kans waagden en via onder meer Otero Perez af en toe in de buurt van Roef kwamen.

Samoise - nog een jongeling die zijn kans kreeg bij Vanhaezebrouck - maakte er 3-0 van, Niangbo wist een kwartier voor tijd de pil nog wat bitterder te makken voor de bezoekers uit Heur-Tongeren, opnieuw op aangeven van Bezus.

Depoitre out

Dat Niangbo op het veld stond? Dat was omdat Depoitre na een halfuurtje geblesseerd uitviel. Mogelijk is dat toch een domper op de feestvreugde, want Yaremchuk en Chakvetadze waren al afwezig en dat Malede uiteindelijk niet startte is ook een veeg teken.

De overwinning en kwalificatie kwam nooit in gevaar, in de slotminuut legde Mbayo vanop de stip de 5-0 eindcijfers vast. Volgende week zal het in de volgende ronde tegen Sporting Charleroi vermoedelijk wel heel wat moeilijker zijn voor de Buffalo's. Tot dan is dit een leuk tussendoortje geweest, maar nog drie keer winnen en de Heizel is een feit.