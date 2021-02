Vanhaezebrouck blij met overwinning, maar is ook bevreesd over vier(!) uitvallers: "Tissoudali en Hanche-Olsen zullen wel meevallen, maar ..."

AA Gent haalde het al bij al makkelijk van Heur-Tongeren en mag zo verder bekeren in de Croky Cup. Coach Vanhaezebrouck was blij met de overwinning, maar er was ook minder goed nieuws.

Tijdens de opwarming viel Yonas Malede uit, na een halfuur moest ook Laurent Depoitre naar de kant. Bij de rust werd Tarik Tissoudali gewisseld, na de pauze ging ook Hanche-Olsen met wat last naar de kant. En de spoeling in de kern van Hein Vanhaezebrouck was al dun: "Neen, niemand van wie er vandaag niet bij was werd gespaard. Ze konden gewoon niet spelen", klonk het na de 5-0 tegen Tongeren. Uitvallers "Hopelijk kunnen we de komende wedstrijden een paar mensen recupereren. Ik ben blij met de overwinning, maar minder met de uitvallers." "Hanche-Olsen en Tissoudali zullen wel meevallen, dat was meer uit voorzorg of schrik voor erger. Depoitre zal de onderzoeken afwachten worden, Malede zullen we vermoedelijk een tijdje kwijt zijn."