Tienkoppig Eupen zadelt Genk met fikse kater op en komt mee op kop na dramatisch slot

Niet Genk maar Eupen is coleider in de Jupiler Pro League. Ugbo leek tien Panda's uit te tellen met nog twintig minuten op de klok. Prevljak stelde met zijn tweede van de avond in de slotfase gelijk. Diep in blessuretijd maakte Heris de ommekeer met een fantastische knal compleet.

Geen Paul Onuachu in de basis bij KRC Genk, Iké Ugbo kreeg in de Oostkantons de kans om zich te tonen. Het was Eupen dat in de openingsminuten twee keer gevaarlijk kan opzetten, niet toevallig via Nuhu en N'dri. De twee snelle wingers bezorgden de Genkse flankverdedigers heel wat kopzorgen.

Na goed tien minuten sloeg Racing Genk genadeloos toe. Bryan Heynen zette zich goed door en bereikte Junya Ito. De Japanner kreeg het leer met wat meeval tot bij Thorstvedt, die Himmelmann met zijn mindere rechter vloerde: 0-1.

Lang kon Genk niet genieten van haar voorsprong. Beck trapte op het kwartier de bal tegen de (wegtrekkende) hand van Munoz aan, Bert Put wees naar de stip. Smail Prevljak zette de elfmeter feilloos om, alles te herdoen Am Kehrweg. Het spel ging daarna goed op en neer, maar doelgevaar was schaars. Stef Peeters testte op slag van rust de vuisten van Maarten Vandevoordt, maar de jonge Limburger gaf geen krimp.

Iké Ugbo was onzichtbaar in de eerste helft, maar de stand-in van Onuachu liet zich na een handvol seconden in de tweede helft opmerken met een prima deviatie op Ito. De Japanner zag zijn puntertje uiteenspatten op de paal, pech voor Racing Genk. De Limburgers voerden de druk op, Eupen moest terug. Het vizier van Ugbo stond niet scherp genoeg afgesteld na een prima voorzet van Munoz.

Ugbo zorgt voor de verlossing

De Panda's hadden het moeilijk en moesten het nog een halfuur met zijn tienen zien te redden. Jordi Amat haalde Thorstvedt onderuit, Bert Put toonde rood. Een strenge sanctie voor de Spaanse aanvoerder van Eupen. Himmelmann hield Thorstvedt met een prima reflex van zijn tweede treffer, maar met nog twintig minuten op de klok was het toch raak. Een wilde knal van Arteaga belandde voor de voeten van Ugbo, die koelbloedig afwerkte: Genk verdiend op voorsprong.

Comeback

Genk leek de schaapjes op het droge te hebben, maar zakte in een krankzinnige slotfase compleet door het ijs. Beck kreeg een boulevard aan ruimte op de rechterflank. De Duitser bediende Prevljak, die zijn tweede van de avond vakkundig in de benedenhoek frommelde: 2-2. Heynen kreeg in de slotminuut nog dé kans op de winnende treffer, maar de Genkse aanvoerder kopte een dot van een kans over doel. Aan de overzijde verdween een afgeweken knal van (alweer) Prevljak erg nipt naast. Een teleurstellende puntendeling voor Genk dus? Het werd nog erger. In minuut 93 belandde een hoekschop op de pantoffel van Heris. De verdediger knalde snoeihard buiten het bereik van Vandevoordt: 3-2. Eupen coleider, Genk een tweede dreun in amper enkele dagen tijd.