In Eupen moeten ze zich even in de arm knijpen: "Dit is ongezien!"

In Duitstalig België knijpen ze zich vanochtend even in de arm om te zien dat ze niet aan het dromen zijn. KAS Eupen staat helemaal bovenaan de rangschikking en verzamelde 20 van de 30 te verdienen punten. Zondag nog drie na een stuntzege tegen Genk.

Ook Stef Peeters moest even de rangschikking bekijken om zeker te zijn dat hij wakker was. “Het is niet te geloven dat we nu op kop staan, zeker niet na 10 wedstrijden. Het is fantastisch hoe het vandaag gelopen is, met 10 man. Dit is ongezien", lachte hij de tanden bloot.

"De eerste helft was gelijk opgaand, in de tweede helft waren wij iets minder. Met een man minder wilden we de 1-2 vasthouden en dan iets meer risico nemen na de 80e minuut. Het moet dan natuurlijk een beetje meezitten, maar we kregen toch meerdere kansen op het einde. Het is geen gestolen overwinning. Met onze mentaliteit kunnen we het op eigen veld iedereen moeilijk maken.”