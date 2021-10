Van den Brom hard voor zijn spelers: "Al dikwijls trots geweest, maar hier schaam ik me voor"

Er zijn leukere manieren voor een coach om de internationale break in te gaan. John van den Brom moet weer naar de tekentafel, want zijn ploeg gaf zondagavond drie zekere punten gewoon weg. Van 1-2 naar 3-2 tegen tien man in Eupen, da's niet plezant.

Van den Brom was er dan ook niet over te spreken. "Ik ga enkel de laatste tien minuten analyseren", zei hij op zijn persconferentie. "We hebben dan eindelijk die verdiende voorsprong vast en dan verwacht ik toch dat we dat kunnen uitspelen", zei hij.

Na de match tegen Union - ook tegen tien man - verloor Genk dus alweer kostbare punten. "We zijn er niet in geslaagd om dat uit te spelen, alweer niet. We hebben een gewonnen wedstrijd weggegeven. En dat is onaanvaardbaar. Ik ben al zo vaak trots geweest op die jongens, maar hier schaam ik me voor."

Van den Brom had graag eens een bal in de tribune gezien of een overtreding ver van doel. Alles om de drie punten binnen te halen... "In de slotfase nam niemand zijn verantwoordelijkheid. Er was geen druk en we stonden volledig open. We hoeven niet altijd een schoonheidsprijs te winnen. Dit kost ons de zege en de koppositie."