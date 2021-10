Niet meteen de leukste week voor Vandevoordt: "Ik heb er geen uitleg voor"

Maarten Vandevoordt beleefde niet meteen de leukste week uit zijn carrière. De doelman wou iets rechtzetten na zijn mindere match tegen Dinamo Zagreb, maar zag zijn ploeg tegen tien man van Eupen de boot ingaan.

Genk stond immers tegen tien man met 1-2 voor. "Klote!", zuchtte de doelman. "Hoe dit kon gebeuren? Ik heb er geen antwoord op. Dit kan ik niet uitleggen, want we hadden de match volledig onder controle en dan gaven we het toch nog weg. Ik kon niet bij die derde goal, want ik zag de bal niet aankomen door het bos van benen voor me."

Er werd stevig gevloekt en zelfs Bryan Heynen, normaal altijd beschikbaar, wou geen uitleg komen geven. De week van de Limburgers was dan ook een nachtmerrie. "Ik wou dat foutje van donderdag rechtzetten en kon toch nog een paar goeie reddingen doen in het begin van de match. Maar achteraf..."