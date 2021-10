Vandenbempt ziet topclub alweer slecht presteren: "Traditionele stroompanne"

Het was opnieuw een erg interessant voetbalweekend op de Belgische velden. En daar was ook opnieuw een vreemde wedstrijd bij.

KAS Eupen haalde het in extremis namelijk van KRC Genk en dat leek enkele minuten voor tijd toch niet meer te gaan gebeuren.

Maar Genk gaf het met een man meer toch opnieuw weg, zodat het eerder ook al tegen Union en Antwerp plotse flauwtes had gekregen.

Stroompanne

"Uiteindelijk heeft Eupen geprofiteerd van wat stilaan toch een traditionele stroompanne is in de Genkse hoofden", aldus Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza.

"Het is een horrorweek voor KRC Genk. Donderdag was er de ontnuchterende 0-3-nederlaag tegen Dinamo Zagreb. Dat strookt niet met de torenhoge ambities die Genk ook in Europa heeft. En zondag de overbodige uitschuiver in Eupen."