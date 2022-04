Charleroi rolt Zulte Waregem op in minder dan halfuur en stelt zo ticket voor Europe play-offs veilig

Charleroi was nog niet helemaal zeker van deelname aan de Europe play-offs. Zulte Waregem moest nog over de knie gelegd worden om de play-offs te halen.

Charleroi hoefde zich geen al te veel zorgen te maken over dat ticket voor de Europe play-offs. Op aangeven van Zorgane maakte Bayo al vroeg de 1-0. Zulte Waregem had zich dit seizoen naar het behoud gezwoegd. Aangezien dat nu een feit was, was er blijkbaar sprake van enige decompressie.

Morioka werd alleszins weinig in de weg gelegd om op wandel te gaan en door te spelen naar Bayo. Na een goede kapbeweging maakte de spits zijn tweede van de avond. Het werd nog pijnlijker voor de bezoekers toen Seck voor het halfuur reeds de 3-0 ongelukkig in eigen doel werkte.

Charleroi eindigt als zesde

Charleroi springt nog over KV Mechelen en eindigt de reguliere competitie als zesde. Datzelfde Mechelen zal net als Gent en Genk ook een tegenstander zijn van de Zebra's in de Europe play-offs. Voor Zulte Waregem kon het einde van het seizoen wellicht geen dag te vroeg komen.