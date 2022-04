Bayat lyrisch over Charleroi: "In oude formule speelden we play-off 1"

Sporting Charleroi pakte op de slotspeeldag uit met een 3-0-overwinning tegen Zulte Waregem en eindigt daarmee als zesde.

De knappe overwinning van de Carolo’s werd duidelijk gesmaakt door Mehdi Bayat. “Het was een geweldig Charleroi, dus ik ben uiteraard erg blij”, liet hij achteraf horen aan La Dernière Heure.

Hij wachtte na de wedstrijd de spelers op en feliciteerde hen. Ook over Bayo, die twee keer scoorde, was Bayat heel enthousiast.

En er was nog meer voor Bayat. “Ik wil erop wijzen dat we als zesde zijn geëindigd. In de oude formule zouden we weer in PO1 geëindigd zijn, dat is ook belangrijk om aan te geven."