Bij Charleroi kijken ze uit naar de Europe play-offs

Nu ze gekwalificeerd zijn voor de Europe play-offs, dromen de Zebra's nu van Europees kwalificatie. Maar er is nog een lange weg te gaan en daarvan zijn ze zich bewust.

"We zijn ambitieus voor deze Europe play-offs", vertelde Mehdi Bayat. Hij kon niet stoppen met glimlachen en was super trots op de zesde plaats die zijn Charleroi wist te veroveren op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Een zesde plaats die ongetwijfeld de honger van de Zebra's aanwakkert.

"Voor ons allemaal is Europa een enorme motivatie"

Er staat een Europees ticket op het spel en Edward Still, die ervaring opdeet in het Europees voetbal aan de zijde van Ivan Leko bij Club Brugge en Antwerp, maakt er geen geheim van dat hij er echt van droomt. "Voor ons allemaal is Europa een enorme motivatie", benadrukte de coach van Charleroi op zondagavond na de zege tegen Zulte Waregem.

"Ik heb het geluk gehad om de grote Europese avonden mee te maken en het is een van de beste gevoelens die je in het voetbal kunt hebben. Nu moeten we vooruit blijven gaan in ons project, proberen week na week beter te worden en alle kansen aan onze kant leggen om dat doel te bereiken."