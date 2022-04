Edward Still enorm strijdvaardig met Charleroi: "We willen ze allemaal pakken"

Charleroi sloot het reguliere seizoen af met met een vlotte overwinning tegen Zulte Waregem.

De Carolo’s spelen de Europe play-offs en voor trainer Edward Still wil zijn ploeg zich daarin duidelijk laten zien. “Dat we na een enorm moeilijke week voor iedereen binnen de club zo'n prestatie kunnen afleveren, is een bewijs van de weg die we het afgelopen jaar hebben afgelegd”, zegt Still aan Het Nieuwsblad.

En dus zijn de ambities groot. “Europees spelen is het beste wat er is, dus we zullen blijven proberen om stappen te zetten en dat Europese ticket te pakken. Het zullen mooie matchen worden.”

Still is ervan overtuigd dat Charleroi iedereen in de poule kan kloppen. “We hebben tegen elk team uit de Europe play-offs mooie dingen laten zien en willen nu doorgaan op dat elan. We willen ze allemaal pakken. Op onze manier en met onze identiteit.”