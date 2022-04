Timmy Simons verbaasd over Charleroi: "Petje af!"

Ook al was hij teleurgesteld dat zijn ploeg het seizoen afsloot met een zware nederlaag, was Timmy Simons ook de eerste die de verdiensten van Charleroi erkende.

Sinds vorige week is Zulte Waregem verzekerd van het behoud in de Pro League. Ze hadden dus niets te winnen of te verliezen op het veld van Charleroi, waar de West-Vlamingen de laatste wedstrijd van het seizoen speelden. Het verschil was groot: op amper een half uur tijd had Charleroi de wedstrijd al beslist. Dankzij twee treffers van Vakoun Bayo en een owngoal van Ibrahima Seck stonden de Zebra's 3-0 voor.



Uiteraard was Timmy Simons teleurgesteld over de laatste wedstrijd van het seizoen van zijn ploeg, maat toch wilde de trainer ook de kwaliteit van de prestatie van de tegenstander benadrukken. "Petje af voor Charleroi, deze overwinning is volkomen verdiend. Ondanks de druk wisten ze een spel te ontwikkelen om dit succes te behalen. Het is erg sterk om op deze manier de kwalificatie voor de play-offs veilig te stellen", onderstreept de T1 van Zulte Waregem.