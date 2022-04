Racing Genk heeft geen kind aan 10 Seraing spelers en dwingt ticket af voor Europe Play Offs na 0-2 zege

Racing Genk heeft de laatste strohalm gepakt om binnenkort toch nog van een geslaagd seizoen te mogen spreken. Na 0-2 winst tegen Seraing speelt RC Genk binnenkort nog de Europe Play Offs.

Zonder Maziz kwam Seraing verzwakt aan de aftrap tegen Racing Genk in de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen. Voor Les Métallos was er niets meer te winnen of te verliezen, enkel vertrouwen voor de barragewedstrijden tegen RWDM binnen een tweetal weken. Voor de bezoekers uit Genk stond er des te meer op het spel want De Limburgers konden maar best winnen om in de top 8 te eindigen.

De eerste kans van de partij was voor Seraing. Jallow trapte vanop zo'n 20 meter maar net naast. Op het halfuur moest Munoz op de lijn redding brengen om Mikautadze het scoren te beletten.

RC Genk was dan wel de betere ploeg, het moest lang wachten voor het ook een effectieve kans kreeg. Onuachu zette zich door richting de 16 en hield iedereen af maar werd dan toch neergehaald door Dabila. Scheidsrechter Denil gaf meteen een vrije trap aan Genk en toonde Dabila een rood karton.

Vlak voor rust buitte Genk de man meer situatie optimaal uit toen Ito werd diepgestuurd. De Japanner omspeelde Dietsch en legde de 0-1 in doel.

In de tweede helft ging ook Mikautadze eraf bij Seraing en zo was de aanval van de thuisploeg helemaal onthoofd maar toch kwam het eerste doelgevaar opnieuw van Seraing. Cachbach dwong Vandevoordt tot een uitstekende parade.

De bij de rust ingevallen Thorstvedt bracht echter de verlossing voor RC Genk. Op aangeven van Luca Oyen zette de Noor de 0-2 op het bord. Wedstrijd gespeeld en Racing Genk in de Europe Play Offs.

De laatste 25 minuten van de partij waren een maat voor niets. Onuachu kreeg nog enkele kansen in de eerste 5 minuten na de tweede goal maar verder was het vooral een spelletje tienbal van Racing Genk op de helft van Seraing. De thuisploeg hield Racing Genk vooral uit de eigen 16 en kon met z'n tienen voorkomen dat Genk met veel tegen 0 zou winnen.

Voor Seraing en Racing Genk is het reguliere seizoen nog niet gedaan. Seraing moet straks nog tegen RWDM spelen voor een plekje in 1A en Racing Genk mag nog strijden voor een Europees ticket.