Bernd Storck wil niet weten van kritiek voor mindere spel en veel rotatie: "Dat is ook mijn taak"

Mooi was het niet maar Racing Genk is er op het veld van Seraing wel in geslaagd om te winnen en zich dus te plaatsen voor de Europe Play Offs. Achteraf was Bernd Storck vooral blij met het behalen van het doel, de manier waarop maakte niet echt uit.

"In het begin waren we te traag aan het spelen. Oké ze vangen ons laag op maar dan nog moet het sneller gaan voor ons. In de eerste helft kunnen zij 2-0 voor staan maar goed.... Er was veel stress de voorbije twee weken maar ik denk wel dat we het verdienen om bij de beste 8 ploegen van België te horen. Nu gaan wa alles geven in de Europe Play Offs", vertelt Genk-trainer Bernd Storck op de persconferentie na Seraing-Racing Genk.

"Hebben 20 goede spelers, niet 11"

Het voetbal van de bezoekers was niet flitsend op bezoek bij de voorlaatste in de stand maar daar wil Storck niet van weten. "We moeten niet negatief denken nu. De top 8 is bereikt en de hele club is blij."

"Bij een ploeg als Genk heb je 20 goede spelers. Er zijn 14 internationals en 4 spelers die naar het WK gaan binnenkort. Het is ook mijn job om elke speler naar een goed niveau te tillen om zoiets te kunnen meemaken en niet enkel voor de 11 mogelijke basisspelers. Dat is bovendien ook de filosofie van de club om spelers kansen te geven. Dan is het soms moeilijk om een balans te vinden. Ik kan niet elke week 10 spelers wisselen maar ik moet natuurlijk wel een compromis vinden", besluit hij.