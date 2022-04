Kristian Thorstvedt de verlosser van Genk met 0-2: "Speel liever nog enkele wedstrijden dan al vakantie te nemen"

Nadat Seraing met z'n tienen viel, was het eigenlijk al quasi binnen voor Racing Genk. Ze moesten enkel nog de openingstreffer maken. In de tweede helft volgde dan via Kristian Thorstvedt de 0-2 en was het ticket voor de Europe Play Offs helemaal in de pocket.

Racing Genk begon niet goed aan de partij tegen Seraing. De thuisploeg kreeg zelfs de beste kansen tot aan de rode kaart. Maar toch trok het met een 0-1 zege de rust in. Na de pauze besloot Storck om in te grijpen en Thorstvedt op het veld te brengen. Een goede zet bleek achteraf. "Voor het seizoen mikten we hoger dan de Europe Play Offs maar toch zijn we blij dat we dit gehaald hebben. Het is nu eenmaal de situatie waarin we zitten", klinkt het bij Kristian Thorstvedt na de wedsrijd. "Uiteindelijk maak ik de belangrijke tweede goal maar ik ben ook blij voor Maarten Vandevoordt die een clean sheet behaalt. Nu komen we met Gent, Mechelen en Charleroi in een lastige groep terecht maar ik speel liever nog enkele wedstrijden dan nu al vakantie te nemen", besluit hij met een glimlach.