Seraing-coach Garcia duidelijk: "Wil geen polemiek starten, maar die rode kaart is onterecht"

Seraing begon tegen RC Genk uitstekend aan de wedstrijd waar het op voorhand niets meer te winnen of verliezen had. Toch gingen Les Métallos nog tenonder tegen de Limburgers.

Genk had het balbezit in de openignsfase maar de grote kansen waren voor Seraing. Jallow trapte echter naast doel en Munoz lag op de lijn om Mikautadze het scoren te beletten. Enkele minuten na die grote kans kreeg Dabila een rode kaart, het begin van de ommekeer voor Seraing.

"We begonnen goed tegen een Genk dat wat nerveus was omdat ze moesten winnen. De fase can de wedsrijd was ongetwijfeld de rode kaart voor Dabila", is Garcia meteen to the point na de persconferentie.

"Zullen ons sterk verdedigen tegen verdere schorsing

"De uitsluiting was volgens mij sterk overdreven en hoogstens een gele kaart. Ik wil hier geen polemiek starten want we hadden niet veel meer te winnen of verliezen vandaag. Maar we zullen ons wel zo sterk mogelijk verdedigen zodat het bondsparket hem geen verdere schorsing geeft", klinkt het.

© photonews

Na de 0-2 gebeurde er amper nog iets in de wedstrijd. Seraing ving Genk op en de bezoekers vonden het wel goed, zo'n 0-2 voorsprong. "Ik wilde vooral dat we ons goed organiseerden. Genk speelde de bal rond maar wij hadden een halve B-ploeg tussen de lijnen staan. Dan ben ik vooral blij dat we geen grote kansen tegen kregen. Nu is het zaak om goed te recupereren voor de belangrijke matchen die komen tegen RWDM. Ik ben er zeker van dat we klaar zijn", besluit hij.