Junya Ito zichtbaar gefrustreerd bij wissel, ook Storck maakte zich zorgen: "Vond ik niet fair van hem"

Junya Ito was zoals vaak een van de belangrijkste spelers bij Racing Genk. Maar de hardwerkende Japanner viel op het veld van Seraing ook in negatieve zin op.

Ito zorgde voor het openingsdoelpun bij de 0-1 maar kreeg ook een minuut voor dat doelpunt ook zijn vijfde gele kaart van het seizoen waardoor hij de eerste wedstrijd van de Europe Play Offs meteen mist.. Met nog twintig minuten te spelen mocht Ito naar de kant komen voor Theo Bongonda, tot ongenoegen van de Japanner.

Ook achteraf voelde Genk-trainer Bernd Storck dat er wat wrevel was bij de wissel van één van zijn sterspelers. "Ik heb enorm veel spelers die individueel zeer goed zijn maar ze moeten meer in het teamverband denken. Ito was niet blij en ik heb even met hem moeten praten want ik vond het niet fair tegenover de rest dat hij zo reageerde", aldus Storck op de persconferentie.

"Hij had al een geel karton achter zijn naam en met Theo breng ik een speler erop die even goed is. Ito speelde vandaag en dat betekent dat er andere spelers gefrustreerd waren dat ze niet mochten starten. Zij moeten ook hun kans krijgen en dat probeerde ik Ito dan ook uit te leggen", besluit hij.

Bongonda ging in de zomer van 2019 voor 7 miljoen euro van Zulte Waregem naar Racing Genk maar slaagt er dit seizoen niet in om de cijfers te halen van vorig jaar. Ito is veel beslissender voor de Limburgers en aan de andere kant staat met Luca Oyen een jong talent dat zeer geliefd is door de supporters.