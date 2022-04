STVV - Standard (Jupiler Pro League 2021/2022)

90

EINDE

Na exact 90 minuten fluit Lothar D'Hondt de wedstrijd af. Een meer dan verdiende overwinning voor Sint-Truiden, dat vooral de eerste helft via onder meer Brüls en Kagawa vrank en vrij voetbalde. Standard liet na een belabberde eerste helft, een ander gelaat zien in de tweede periode met onder meer een prachtige kopbal van Dragus. Het was echter invaller en ex-Standardman Klauss die het verdict voor de Rouches velde: een 3-0 overwinning voor STVV. Sint-Truiden grijpt wel naast de Europe Play-Offs, aangezien Genk met 0-2 ging winnen op Seraing. Het eindigt het seizoen op de 9de plek. Standard moet vrede nemen met een troosteloze 14de plek.



86

Christian Brüls

Mathias Delorge





86

Gojko Cimirot

Noah Mawete





85

Mory Konaté

Jorge Teixeira





85

Daichi Hayashi

Nelson Balongo





84

Bijna assist Klauss

Klauss is sterk ingevallen tegen zijn voormalige werkgever. Nu is het de Braziliaan zelf die de achterlijn haalt en een goeie voorzet aflevert, maar Koita die naast legt.



77

UITGEREKEND KLAUSS

Prachtig doelpunt STVV. Een heerlijke combinatie belandt via de achterlijn tot bij de pas ingevallen Klauss, die zijn ex-ploeg nu volledig de das omdoet. 3-0!



77



Doelpunt van João Klauss





76

Taichi Hara

João Klauss

Hara mag na een prachtig doelpunt en sterke eerste helft gaan rusten. Ex-Rouche Klauss komt ingevallen.



73

Gele kaart voor Christian Brüls

De tank van Brüls lijkt leeg. Hij komt te laat en pakt een gele kaart.



68

Stayen in een rookwolk

De Standard-supporters laten het allemaal niet aan hun hart komen en maken er een feest van op Stayen. Intussen kabbelt de wedstrijd wat verder.



66

Gele kaart voor Moussa Sissako





64

Wissel Kagawa

Na een prima eerste helft, en vrij onzichtbaar kwartier in de tweede, mag Kagawa gaan rusten. Zien we hem volgend seizoen nog terug in een geel-blauw shirt?



63

Damjan Pavlovic

Joachim Van Damme





60

Gigantische kans Hayashi

Hayashi bijna met de brace. Hij schat een goede voorzet op links verkeerd in, waardoor Henkinet kan oprapen.



57

Mooie kopbal Dragus

Een mooie lange bal van Pavlovic en achterwaartse kopbal van Dragus bezorgen Standard bijna de aansluitingstreffer.



54

Standard komt gretig uit de kleedkamer

Standard lijkt eindelijk wakker geschoten en begint scherp aan de tweede helft, met enkele flitsende bewegingen van Carcela.



53

Shinji Kagawa

Rocco Reitz





52

Abdoul Fessal Tapsoba

Brahim Ghalidi





46

Nathan Ngoy

Cihan Canak

Ngoy moest met een gele kaart en enkele stevige overtredingen in de eerste helft blij zijn dat hij er nog op stond. Bij de rust werd hij terecht gewisseld voor Canak.



46

Laatste wedstrijd Carcela voor Standard

Mehdi Carcela komt er bij de rust op voor Emond, en speelt daarmee zijn laatste minuten in het shirt van de Rouches op het veld van Sint-Truiden.



46

Renaud Emond

Mehdi Carcela





46

Tweede helft afgetrapt

STVV heeft de tweede helft net afgetrapt.



45+2

Genk op voorsprong

Slecht nieuws voor STVV vanuit Seraing: Genk is op voorsprong gekomen via Ito. De kansen op een europees ticket slinken, zeker omdat Dabila in minuut 43 een rode kaart pakte en Seraing dus een hele helft met 10 man verder moet.



45

Rust: sterk STVV, zwak Standard

Na een sterke eerste helft lijkt STVV zijn schaapjes tegen Standard al op het droge te hebben. Na een prachtig doelpunt van Hara in minuut 22 en een binnentikker aan de tweede paal van Hayashi in minuut 43 staan de Kanaries comfortabel op voorsprong. Standard daarentegen liet weinig zien, op een zeldzaam omschakelingsmoment trapte Emond hoog over.



45

Kansje Standard

We hebben Standard nog niet veel op de helft van STVV gezien, maar daar zijn de Rouches ineens. Een lange bal wordt goed doorgekopt, maar Emond trapt onbesuisd over.



42

Gele kaart Al-Dakhil

Al-Dakhil (STVV) haalt een counter van Standard er foutief uit en krijgt een terechte gele kaart.



41

Gele kaart voor Ameen Al-Dakhil





38

Hayashi bijna met de 3-0

Hayashi doet de boeken bijna volledig toe, maar schat een voorzet op links volledig verkeerd in en loopt knullig tegen de bal aan. Opraper voor Henkinet.



34

Tweede gele kaart Standard

Ngoy (Standard) komt te driest ingevlogen en loopt tegen een geel karton aan.



34

Gele kaart voor Nathan Ngoy





30

Doelpunt Hayashi

De wedstrijd lijkt gespeeld. Een corner van Brüls wordt verlengd naar de tweede paal waar Hayashi de bal in doel devieert. 2-0 STVV.



28



Doelpunt van Daichi Hayashi





27

Gele kaart voor Denis Drăguş





26

Forse tackle en gele kaart Dragus

Dragus met een tackle van langs achter bij Hara. Terechte gele kaart.



24

Prachtig doelpunt Hara!

Nu is het aan STVV om om te schakelen en het doet dat perfect. Een prachtige lange bal van Kagawa en dito aanname en afwerking van Hara brengen de Kanaries op voorsprong. 1-0!



22



Doelpunt van Taichi Hara (Shinji Kagawa)





21

Sfeer

Gelukkig is de sfeer wel goed. Zowel de thuis- als uitsupporters laten van zich horen.



18

Slechte tegenstoot Standard

Standard zit allesbehalve in de wedstrijd. Een van de weinige omschakelingsmomenten loopt helemaal verkeerd na een slechte diagonale pass van Pavlovic.



14

STVV laat bal goed rond gaan

Standard komt er momenteel niet aan te pas. STVV laat de bal goed rond gaan, met een bedrijvige Brüls, maar momenteel zonder echte kansen.



12

Charleroi heel vroeg op voorsprong

Slecht nieuws voor STVV: Charleroi kwam vroeg op voorsprong en moet nu hopen op een misstap van Genk.



9

Vrije trap STVV

Brüls met een strakke vrije trap over de muur, maar recht in de handen van Henkinet.



5

Meteen tweede corner STVV

Leistner devieert lage corner van Brüls hoog over. Eerste mogelijkheid.



4

Eerste corner

De eerste corner is voor STVV. Een scherpe voorzet van Brüls wordt goed weggewerkt.



1

STVV - Standard: 0-0







Vooraf: Laatste kans op europees ticket STVV

Op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League gaat Sint-Truiden alsnog op zoek naar een ticket voor de Europe Play-Offs. Het moet dan wel absoluut de punten thuishouden tegen Standard, en hopen dat Genk puntenverlies leidt op Seraing. Ex-Manchester United speler Shinji Kagawa staat alvast voor het eerst in de basis bij de Kanaries.



STVV: Toni Leistner - Ameen Al-Dakhil - Daiki Hashioka - Shinji Kagawa - Aboubakary Koita - Daichi Hayashi - Taichi Hara - Robert Bauer - Daniel Schmidt - Mory Konaté - Christian Brüls

Bank: João Klauss - Alessandro Russo - Arnaud Dony - Rocco Reitz - Jorge Teixeira - Nelson Balongo - Mathias Delorge



Standard: Lucas Noubi - Moussa Sissako - Noë Dussenne - Gojko Cimirot - Denis Drăguş - Renaud Emond - Merveille Bokadi Bope - Abdoul Fessal Tapsoba - Laurent Henkinet - Nathan Ngoy - Damjan Pavlovic

Bank: Joachim Van Damme - Cihan Canak - Noah Mawete - Brahim Ghalidi - Mehdi Carcela - Arnaud Bodart - Alexandro Calut