Sint-Truiden blijft met dubbel gevoel achter na nipt ontlopen Europe Play-Offs: "Goeie zege, ongelooflijke sfeer, maar ontgoocheld"

Geen top acht, wel een knappe 3-0-overwinning tegen Standard in een kolkend Stayen om het seizoen mee af te sluiten. De Kanaries bleven met een dubbel gevoel achter. "We zijn er zo dichtbij gekomen."

Een 12/12 tegen onder meer Genk en Standard volstonden net niet voor STVV om zich alsnog bij de laatste 8 te scharen. Verdediger Ameen Al-Dakhil (20) is trots op de prestatie van zijn ploeg, maar blijft ontgoocheld achter. “We hadden het niet in eigen handen en moesten de resultaten van de matchen van Genk afwachten. We waren tijdens de match helemaal niet op de hoogte van de tussenstanden. Het is spijtig, we hebben ons best gedaan en een fantastische reeks neergezet. Meer konden we niet doen, al ben je sowieso ontgoocheld dat je het niet gehaald hebt.”

Extra speciaal is dat de verdediger gisteren van zijn ex-club Standard won. “Als je voor zoveel supporters wint van Standard kun je alleen maar tevreden zijn. Het was een heel goede zege. Of ik revanchegevoelens had? Niet echt. Ik respecteer Standard nog. Het is de club van mijn hart. Maar het is zeker leuk om ze te kloppen. Ik had op voorhand ook veel berichtjes van Standard-supporters gekregen. Ze wensten me succes voor de match, een teken dat ze mij toch graag hebben."

Daniel Schmidt (30) zat eveneens met een dubbel gevoel. “We zijn niet tevreden, maar je moet het resultaat respecteren”, zei de Japanse sluitpost. “De 1-1 tegen Oostende is nog vaak door mijn hoofd gegaan. Daar hebben we het laten liggen. Zonde, maar je kunt het niet meer veranderen. De sfeer vandaag was fantastisch. Voor mij was dit de eerste keer in een vol stadion en dat smaakte naar meer. Het is toch een ander niveau qua sfeer. Hopelijk krijgen we dat volgend jaar ook te zien.”

Nuance bij Brüls

Spelmaker Christian Brüls (33) werd achteraf uitgeroepen tot man van de match, maar nuanceerde. “We hebben een punt te weinig. Dan moet je achteraf niet praten over waar je misschien meer had kunnen rapen. Op het einde van de rit sta je op de juiste plek. Dat moeten we accepteren, ook al lopen we nipt play-off 2 mis. Vooral in de beginperiode hebben we te vaak punten laten liggen. Thuis tegen Genk en Anderlecht waren we ook beter dan de tegenstander. Als die punten erbij zaten, was deze match tegen Standard misschien al niet meer belangrijk en was je al zeker van de top acht. Maar zoals gezegd: aan het einde sta je op de plek waar je hoort te staan.”

Hoopvol nieuws

Ondanks het nipt ontlopen van de Play-Offs, kreeg Sint-Truiden wel goed nieuws uit eigen rangen. Zo zou Shinji Kagawa (ex-Manchester United) geen plannen hebben om de club te verlaten. “Tenzij Barcelona komt aankloppen, blijf ik op post”, lachte Kagawa. “Ik wil wel niet te lang vakantie. Ik heb het nodig om genoeg te trainen om fit te blijven.”

Ook trainer Hollerbach zou graag bij de club blijven. Dat hij net als vorig seizoen met twaalf spelers aan de voorbereiding moet beginnen, wil de Duitse coach wel absoluut vermijden. “Natuurlijk hoop ik dat het geraamte van de ploeg er al staat voor volgend seizoen. En hoop ik dat de club geleerd heeft uit het verleden. Maar zoals gezegd: daar beginnen we nu pas over te spreken. Tot de dag van vandaag was ik er nog niet mee bezig.”