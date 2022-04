Standard likt opnieuw de wonden na nederlaag: "Komende vier weken goed benutten"

Standard sloot het seizoen af met een 3-0-nederlaag op bezoek bij STVV. Niet meteen het resultaat dat verwacht werd.

De Rouches trokken met de nodige ambities richting STVV, maar keerden terug met een stevige koude douche. De troepen van Luka Elsner gingen met 3-0 de boot in.

“We hebben duidelijk niet gedaan wat we moesten doen, het resultaat is wat het is”, klinkt het bij Damjan Pavlovic aan La Dernière Heure. “We waren niet op niveau, we waren niet goed genoeg en dan pak je een 3-0.”

De focus wordt meteen volledig verlegd. “We willen nu al starten met de voorbereiding van volgend seizoen. De komende vier weken moeten we goed benutten.