Charleroi geeft KV Kortrijk een les in efficiëntie en doet een goede zaak voor play-off 2

Charleroi heeft op het veld van KV Kortrijk gewonnen. Na de rust was Kortrijk beter, maar het sloeg in een van de weinige kansen toe: 0-1. Zo doet het een goede zaak in de richting van play-off 2.

De wedstrijd kwam traag op gang. Beide ploegen waren slordig in hun passing en zetten weinig druk. Na een kwartier was er toch een 1e kans. Zorgane stuurde Bayo door het laantje en die stond oog in oog met Vandenberghe, maar die bracht goed redding.

Enkele minuten later begon Kortrijk beter in de wedstrijd te komen. Avenatti dook bij een voorzet aan de 1e paal op, maar kopte in het zijnet. Even later werd Selemani diepgestuurd. Knezevic liep goed mee en zorgde ervoor dat de bal niet bij Avenatti kwam.

Bij Charleroi had Mbenza een ingeving. Hij zag Vandenberghe niet goed opgesteld staan en krulde vanop zijn linkerflank de bal richting de verste winkelhaak. De bal zoefde net over. Meteen daarna zette Regali zich door en die vond Selemani, maar hij trapte over.

© photonews

Daarna was het tijd voor Stulic. Hij kreeg enkele goede kansen, maar deed er te weinig mee. Vooral in een sprintduel tegen Atemona die hij won, moest Stulic er meer mee doen. Tussendoor had Kortrijk nog een kans cadeau gekregen van Koffi die de bal liet vallen en weer opraapte. De onrechtstreekse vrije trap belandde tegen een bos van Charleroi-spelers.

Na de rust kwam Kortrijk het best uit de kleedkamer. Na een balverlies van Charleroi counterde Kortrijk vlijmscherp. Avenatti had centraal alle ruimte, maar Koffi lette goed op en bracht redding. Enkele minuten later dook Kadri op in de 16. Hij kon zijn voet tegen een voorzet zetten, maar trapte voorlangs. Selemani kreeg dan de bal op rechts en kwam naar binnen. Hij trapte, maar recht in de handen van Koffi.

© photonews

Kortrijk bleef de betere ploeg. Avenatti kreeg van kort bij een reuzenkans, maar kopte naast. Mehssatou probeerde met een afstandschot. Die ging maar nipt naast. Toch viel het doelpunt aan de overkant. Badji trapte van kortbij in doel. Even later kreeg Hosseinzadeh een uitgelezen kans om er 0-2 van te maken, maar hij worstelde op de counter met de bal en zo was de kans weg.

De thuisploeg bleef op zoek naar een doelpunt gaan. Regali probeerde van ver, maar zijn bal ging naast. Verder kwam het niet verder dan nog enkele trappen van Selemani en Avenatti, maar Charleroi hield gemakkelijk stand en zette zo een goede stap richting play-off 2: 0-1.