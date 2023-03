Charleroi blijft na een moeilijk duel op koers voor play-off 2: "Met dezelfde lust verdergaan"

Charleroi heeft in de strijd voor de play-offs een uitstekende zaak gedaan. In een moeilijke wedstrijd pakten ze de 3 punten. Zo blijft het in het spoor van de play-off-2-ploegen.

Voor de rust had Charleroi de controle over de wedstrijd en had het enkele kansen, maar scoren lukte niet. Na de rust lagen ze grotendeels onder, maar ze hielden stand en scoorden zelf uit één kans. Zo won het met 0-1.

"We weten dat het altijd moeilijk is op KV Kortrijk", vertelde Jules Van Cleemput na de wedstrijd aan Sporza. "Er zijn altijd veel duels en er is altijd veel strijd. Na de rust hadden we het 1e kwartier moeilijk, maar hielden toch stand. Zo slikten we al 4 wedstrijden na elkaar geen doelpunt."

Dankzij de zege op Kortrijk staat Charleroi 9e. Het telt 2 punten minder dan een plaats voor play-off 2. De droom van Charleroi om alsnog play-off 2 te halen blijft zo intact.

Van Cleemput bleef na de wedstrijd met de voeten op de grond: "We gaan het match per macht bekijken, maar we moeten gewoon met dezelfde lust verdergaan. Zo kunnen we nog ver geraken."