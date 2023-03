KV Oostende tankt ultiem vertrouwen met vernederende overwinning op alweer zwak Club Brugge

KV Oostende moest dringend winnen om degradatie nog te kunnen ontlopen dit seizoen, Club Brugge tankte dan weer vertrouwen tegen KAA Gent met oog op play-off 1. En dus was het alles op alles zetten aan de Belgische kust.

De Kustboys konden met een overwinning op gelijke hoogte van Zulte Waregem komen en tot op drie punten van KAS Eupen naderen, maar dat moest het wel zonder Hornby doen. Hij was ziek en dus kregen we Durdov in de spits.

Scott Parker van zijn kant had na de zege tegen KAA Gent weinig zin om te wisselen. Jack Hendry kon wel niet spelen tegen zijn ex-ploeg met een blessure, waardoor we Sylla aan de aftrap kregen. Met een overwinning kon blauw-zwart de concurrentie voor plek 4 onder extra druk zetten.

Strafschop als opener

In een eerder matige eerste helft was het lange tijd wachten op grote kansen. Aan de ene kant kregen we wat kopballetjes van Arase en co, de bezoekers konden daar met onder meer Noa Lang en Buchanan ook weinig tegenover zetten.

En plots was het op slag van rust dan toch 1-0 voor de thuisploeg. Ambrose kon een elfmeter in twee keer binnenwerken na handspel van Mechele, nadat er eerst al eens lang moest gekeken worden door de VAR voor mogelijk buitenspel.

Play-off 1 alweer op helling?

Na de koffie kregen we een gretiger blauw-zwart, al leverde dat niet meteen kansen op. Integendeel, het was aan de overkant dat de 2-0 viel. McGeehan kreeg de bal aan de grote rechthoek en verschalkte Mignolet met een knap schot.

Club Brugge probeerde wel, maar tegen een enthousiast Oostende konden ze eigenlijk nooit echt zoden aan de dijk brengen. En toen Vanaken - erg knap, dat wel - tien minuten voor tijd dan toch de aansluitingstreffer maakte, kwam de VAR tussen voor buitenspel van Meijer voorafgaand aan het doelpunt.

Verder kwamen de Bruggelingen niet meer. In het slot maakte Atanga er zelfs nog 3-0 van, de vernedering was zo compleet. Westerlo, Standard en Gent kunnen dit weekend de jacht opnieuw inzetten. Oostende tankt veel vertrouwen en mag nog dromen van operatie redding - de match tegen Eupen wordt volgende week primordiaal.