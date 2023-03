Een derby voor echte mannen! Genk laat ondanks kopbalgoals Samatta punten liggen bij viriel spelende streekgenoot

Een derby, dat is knokken voor elke meter. Viriel spel. Die boodschap heeft Genk meegekregen bij streekgenoot STVV. De leider mag ook wel naar zichzelf kijken om zijn puntenverlies te verklaren. Samatta bracht Genk tweemaal voor, Sint-Truiden maakte evenveel keer gelijk.

Veel sfeer op de tribunes, maar ook op het veld was het een échte derby. Het opzet ook van STVV, dat met zijn viriel spel er een partij met veel potige duels van maakte. Voor Genk was het een zoektocht om uit die duels te blijven en de ruimtes te vinden. Dat lukte enkele zeldzame keren. Bijvoorbeeld halfweg de eerste helft en dan was ook meteen te zien hoe goed de leider kan voetballen.

© photonews

Arteaga leverde een puntgave voorzet af, Samatta kon niet meer missen. Het was een koud kunstje voor de vrijlopende 'Samagoal' om van in de kleine baklijn raak te koppen (0-1). Het leek lang het enige hoogtepunt uit de eerste helft, tot STVV toesloeg op slag van rust. Niet toevallig via een stilstaande fase. Okazaki kon koppen op de vrijschop van Bruno, Konaté werkte de gelijkmaker vervolgens over de doellijn (1-1).

© photonews

Ook na de koffie stond deze ontmoeting niet bol van de kwaliteit, tot een flankverdediger van Genk zich weer belangrijk toonde met een offensieve actie. Muñoz pakte uit met een versnelling met de bal aan de voet en zette Schmidt aan het werk. Na diens redding pikte Paintsil de bal op. Schmidt kon diens voorzet nog wel even beroeren, maar dat verhinderde een alerte Samatta niet om zijn tweede binnen te koppen (1-2).

STVV claimde een overtreding van Muñoz in de opbouw. Tevergeefs, scheidsrechter Lambrechts en VAR Visser vonden het niet zwaar genoeg om de treffer af te keuren. Hollerbach wilde zijn team hierna nog een tweede adem geven met de inbreng van enkele invallers. Dat lukte enigszins: Koita bood Hara een prima kans aan in de rechthoek. Die vond Vandevoordt op zijn weg.

Een goede redding van de bezoekende doelman, maar die liet zich kort nadien wel vloeren in zijn korte hoek. Met Bruno was het dan wel een titularis die STVV opnieuw langszij schoot (2-2). Hashioka kwam in minuut 96 dan ook nog met een verraderlijke voorzet op de proppen. Vandevoordt moest die tegen de lat duwen. Genk zal uitkijken naar wedstrijden met meer combinatievoetbal. Een kans wel voor de concurrentie om te naderen.