Nu ook Vrancken met zware kritiek richting scheidsrechters: "Ze hebben hem letterlijk in het ziekenhuis getrapt"

't Is stilaan vaste kost geworden: trainers die na de match zware kritiek uiten richting scheidsrechterlijk korps. Ook Wouter Vrancken kon zich niet inhouden na de Limburgse derby.

Genk liet twee punten liggen en Vrancken was ook kritisch naar zijn eigen spelers toe. "Ik denk dat we de controle hadden en daar ben ik blij om. Maar we hebben de doelpunten ook weggegeven. Die vrije trap komt tot stand na balverlies van ons dat onnodig was. En we moesten ook sneller mee zijn in de run van Bruno. Twee momenten waar we beter moeten doen...", aldus Vrancken.

Maar ook de scheidsrechters kregen een veeg uit de pan. Zij traden te laks op tegen de vele overtredingen die STVV maakte, vond Vrancken.

"Ze hebben twee spelers van het veld getrapt. Ok, Angelo speelde de wedstrijd nog uit, maar hij had wel pijn. Dat was een smerige fout. Stampen om te stampen! En Castro, die is letterlijk naar het ziekenhuis getrapt. Dat Boya er zelf nog op stond... Hij heeft één kaart gekregen voor zijn lichtste overtreding", zuchtte Vrancken.