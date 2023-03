1B komt dichterbij: Zulte Waregem schiet zichzelf meermaals in de voet bij enthousiast OH Leuven

OH Leuven (voor play-off 2) en Zulte Waregem (in de strijd tegen degradatie) hadden allebei dringend een driepunter nodig. En dus werd het uitkijken naar wat we te zien zouden krijgen in het King Power aan den Dreef.

OH Leuven pakte vorige week een 1-1 gelijkspel tegen Antwerp en dus had Marc Brys geen reden tot wisselen: dezelfde elf namen mochten aan de wedstrijd beginnen. Mbaye Leye stuurde wél bij: Sissako en Willen kwamen in de ploeg.

Soep

Essevee zag Oostende op vrijdagavond winnen en wist dat het de punten nu echt wel broodnodig heeft. Het trok dan ook meteen ten strijde en via Ciranni en Gano kwam het snel tot twee kansjes. Daarna schoten de West-Vlamingen zich vooral in de eigen voet.

Zowel op het middenveld als achteraan draaide het helemaal in de soep. Fila en Bossut stonden elkaar aan te kijken, waarna de ontzetting slecht was. Bovendien kon de doelman het uiteindelijke schot van Nsingi ook niet klemmen, waardoor Schrijvers in de rebound de 1-0 kon maken.

Balverlies van Sissako leidde de 2-0 in en ook bij de 3-0 bleef de Essevee-defensie maar wijken en wijken, draaien en keren - het beter turnen. Daardoor werd het voor De Norre uiteindelijk makkelijk binnentikken en zo was de match gespeeld nog voor de pauze. Voetbal is het onderwijs niet, maar soms wel een leerschool.

VAR-momenten

Na de koffie gaf Zulte Waregem niet echt de indruk dat het een vuist kon maken, al werd het wel een beetje geholpen door de VAR. Eerst door geen rood voor Derijck als laatste man bij een fout op Nsingi, waarbij Boucaut voor de nodige dramatisering zorgde door een fopduik te blijven veronderstellen.

Daarna ging de bal op de stip na handspel en kon Vossen éven voor hoop zorgen, maar na een VAR-moment aan de overkant ging de bal na een fout op Vlietinck ook op de stip en zo snel de 4-1. Gano profiteerde nog van balverlies bij Leuven, maar aanspraak maken op een punt was er nooit bij.

OH Leuven zag ook Cercle Brugge winnen en blijft zo op vier punten van play-off 2 hangen, voor Zulte Waregem begint de tijd nu echt te dringen: nog zes speeldagen om degradatie te vermijden. Cadeautjestijd moet dan echt wel voorbij zijn.