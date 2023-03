Jelle Vossen en Mbaye Leye zeer kritisch na ferme optater: "Kinderlijk gemakkelijk" en "Alles in cadeauverpakking"

Zulte Waregem begon goed op bezoek bij OH Leuven, maar ging na de 1-0 helemaal kopje onder. Spelers en coach waren dan ook bijzonder ontgoocheld.

"We stuikten helemaal in elkaar na het eerste doelpunt, nadat we goed begonnen waren", vatte Jelle Vossen het treffend samen.

"Ik denk dat we een aantal doelpunten kinderlijk weggeven. Dat mag gewoonweg niet gebeuren. Dit is opnieuw een klap, al is dat geen excuus."

Halfuur hadden we de match in handen, maar dan ...

"We zijn al vaker teruggekomen na een achterstand, maar deze keer lukte dat niet. We moeten nu vooral naar onszelf kijken."

Een gevoel dat ook leefde bij coach Mbaye Leye: "De individuele fouten moeten eruit, we geven te veel doelpunten weg in cadeauverpakking."

Geen excuses

"Een halfuur lang hadden we de match in handen, maar dan laten we hen in de wedstrijd komen en geven we doelpunten weg."

"Het moreel is geraakt, maar dat was al even zo. We krijgen opnieuw een opdoffer te verwerken, maar we mogen geen excuses zoeken."