Zoveelste opdoffer voor Essevee, coach en spelers geven strijd niet op: "Als Oostende kan winnen van Club ..."

Voor Zulte Waregem begint het er stilaan vies uit te zien. Nog zes wedstrijden hebben ze om degradatie te voorkomen.

"We konden een goede zaak doen tegen OH Leuven, maar hebben dat nagelaten. Natuurlijk is dat opnieuw een grote ontgoocheling en ferme dreun", aldus Lukas Willen na de 4-2 nederlaag in Leuven.

"Het is de zoveelste opdoffer. Maar goed: we hadden nog zeven wedstrijden, nu hebben we er nog zes. We moeten er in blijven geloven, we hebben geen andere keuze."

Punten pakken waar niemand het verwacht

"Neen, de hoop is nog niet weg", is de verdediger duidelijk. "De ontgoocheling is gewoon groot, maar volgende week is er een nieuwe wedstrijd."

Ook een ontgoochelde Mbaye Leye wil de strijd zeker nog niet opgeven, niet zolang het mathematisch nog kan om de redding te verwezenlijken.

Lastig parcours

"We zullen punten moeten pakken op plaatsen waar niemand het van ons verwacht", snapt hij dat het wel steeds lastiger wordt.

"Dat deden onze concurrenten ook, zij pakten wél al die punten. Kortrijk won op Standard en Oostende won van Club Brugge ... We moeten er blijven voor gaan."

Essevee speelt nog tegen Gent (thuis), Standard (uit), Antwerp (thuis), Charleroi (uit), Eupen (uit) en Cercle Brugge (thuis).