🎥 Hallo VAR, was dat geen rood? Fase in OH Leuven-Zulte Waregem roept weer veel vragen op

Na een week vol VAR-discussies was het weer zover. In OH Leuven-Zulte Waregem kreeg Timothy Derijck geen kaart voor een drieste tackle.

Na de vele VAR-discussies vorige en ook deze week leefde de hoop dat er dit weekend wat minder over de VAR zou worden gepraat.

Maar in OH Leuven-Zulte Waregem was het weer zover. In de 60ste minuut haalde Zulte Waregem-verdediger Derijck OHL-spits Nsingi neer. En die leek alleen op weg naar doelman Bossut.

Geen rood?

Scheidsrechter Boucaut gaf voordeel, en ook VAR Lardot, die nochtans naar de beelden had gekeken gaf geen rood aan Derijck.

En dat terwijl Derijck toch geen bal lijkt te raken en hij de laatste verdediger was. OH Leuven won uiteindelijk wel met 4-2, maar de fase roept opnieuw heel wat vragen op.

Marc Brys reageerde na de wedstrijd ook op het voorval met duidelijke woorden: "De ref geeft voordeel, wat goed is. Daarna kan en moet hij natuurlijk nog terugkomen op die fase, of het nu een doelpunt is of niet."

"Het was geen ongelukje of val, getuige ook de blessure van Nsingi. Dus dan moet hij ingrijpen ... maar goed, wij maken ook al eens fouten", hield hij zich nog kalm - dat het niet echt wedstrijdbepalend was kan daarbij natuurlijk helpen.