OH Leuven steekt ambitie nog steeds niet weg: "Maar dan moeten we dat nu wel doen"

Oud-Heverlee Leuven kon eindelijk nog eens winnen na een 4 op 21 zonder zege. Maar in Leuven beseffen ze dat ze daarmee nog nergens zijn.

"Het was een deugddoende overwinning", aldus Ewoud Pletinckx - ex-Essevee - na de 4-2 overwinning tegen Zulte Waregem.

"We hadden de punten echt nodig met de ambitie voor play-off 2 die we nog altijd hebben. We steken die ambitie niet weg."

Reeks neerzetten

OH Leuven staat voorlopig nog steeds vier punten in het krijt bij nummer acht Cercle Brugge. "De komende weken krijgen we met Charleroi en Anderlecht rechtstreekse concurrenten van ploegen die rond ons staan."

"We moeten eens een reeks neerzetten als we naar die top-8 willen. Het worden levensbelangrijke wedstrijden voor dat doel."

De voorbereiding op de match tegen Charleroi zal niet simpel zijn, legde Marc Brys HIER al uit. Na Charleroi en Anderlecht volgen ook nog matchen tegen Genk, Mechelen, Oostende en Standard voor de Leuvenaars.