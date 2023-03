OH Leuven maakt er vier tegen Essevee, maar Marc Brys ziet ook viervoudige opdoffer richting Charleroi

OH Leuven won eindelijk nog eens, met 4-2 van Zulte Waregem. Maar er waren ook wel wat twijfels en problemen te melden.

"We scoren drie keer in de eerste helft en kregen nog drie andere grote kansen", vatte Marc Brys het goed samen.

"Dit is een deugddoende overwinning, we hebben de zwaktepunten van Zulte Waregem kunnen uitbuiten. Het was lang geleden dat we nog eens wonnen, dus hier kunnen we op verder bouwen."

Toch wordt het de komende weken in wedstrijden waarin het van moeten is tegen Charleroi en Anderlecht niet makkelijk.

"We kunnen ons nu een klein beetje herpakken qua punten, maar we hebben wel drie zwaar gekwetsten en Patris is geschorst", aldus Brys.

Geblesseerden

"Het wordt dus een moeilijke voorbereiding voor de wedstrijd tegen Charleroi. Ik heb geleerd dat spierletsels altijd even duren en dus zwaar zijn."

Siebe Schrijvers viel uit met een probleem aan de hamstrings, Nsingi na een fout van Derijck met een probleem aan de kuit. Zij zullen er mogelijk niet bij zijn tegen Charleroi.