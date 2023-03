Ally Samatta man van de match ondanks uitblijven zege en zag een héél duidelijk nadeel voor RC Genk

Aan Ally Samatta heeft het niet gelegen dat RC Genk naast de zege greep in de Limburgse derby. De Tanzaniaan maakte twee doelpunten en was dan ook onze man van de match.

Het was een pittige derby. Samatta rakelde één fase op als bewijs hiervan. "Ik verloor bijna mijn oog", lachte de spits. De thuissupporters hadden dan weer een fout van hem gezien in de aanloop naar de 1-2, maar dat doelpunt werd wel gevalideerd. "Zij hadden hun plezier: ze moedigden hun team aan en schreeuwden van alles. Wij kwamen hier op hun kunstgrasveld."

Kunstgras voordeel voor STVV

Toch ook wel een themaatje in deze wedstrijd, vond Samatta. "Wij hebben er gisteren op getraind. Het is nog altijd anders voor iemand die er elke twee weken op speelt dan voor iemand die er een keertje op traint een dag voor de wedstrijd. Zij zijn er meer aan gewend, dat is een voordeel voor hun. Ik wil mij niet uitspreken of dat verbannen moet worden in competitievoetbal. Of ik er niet van hou? Fifty fifty."

Na zijn kopbalgoals in Sint-Truiden is 'Samagoal' nu misschien wel vertrokken voor nog meer doelpunten. "Ik pin me niet vast op een bepaald aantal doelpunten. Zoals ik altijd zeg: ik geef altijd honderd procent opdat we met het team kunnen winnen. Of ik nu scoor of iemand anders: het belangrijkste is dat de ploeg drie punten pakt."

Gelijkspel accepteren

Dat gebeurde op deze speeldag dus niet. "Iedereen was een beetje down omdat we niet konden winnen. Wij geloven dat we de betere ploeg waren. We moeten dit accepteren. We wisten van in het begin dat deze derby lastig zou worden."