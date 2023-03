Eén fase stoort hem, Vrancken ziet les voor play-offs "Voor mij hoeft dat niet, maar ik ga mijn spelers niet afmaken"

Hoe een derby tegen een middenmotor toch een goede les voor de play-offs kan zijn. Wouter Vrancken vindt wel dat dat het geval is en stoorde zich aan één fase in het bijzonder in STVV-Genk.

Dan gaat het over de 1-1 op slag van rust. "Ik ben nog niet zo ontevreden over het vrije trap of het doelpunt op zich. Wel over hoe die vrije trap tot stand kwam. We leden balverlies op de helft van de tegenstander. Op dat moment moet je droog en sec spelen en niet met tierlantijntjes uitpakken."

Zoals bij een panenka

Geen fantasietjes dus. "Wanneer ze dat mogen doen? Als de zege binnen is. Voor mij hoeft dat gewoon niet, maar ik ga mijn spelers daar ook niet voor afmaken. Dat zit ook in het frivole van hun spel. Het zijn jongens die graag voetballen, graag pingelen. Het is zoals wanneer je bij een penalty een panenka trapt. Als die lukt, dan is dat fijn. Als die mislukt, dan zeggen ze: "Wat heb je nu gedaan?" Het is wel een fase die ze moeten meepakken."

De Limburgse derby was er één op het scherpst van de snee. Vrancken maakte zich boos over de overtredingen die op zijn spelers gemaakt mochten worden, maar bekeek het ook langs de andere kant. "Het was een goede les voor de play-offs. Daar zullen het allemaal wedstrijden zijn die kantje boord zijn en dan zijn details belangrijk om het verschil te maken."