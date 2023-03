Fierheid en geanimeerde discussie over doelpunt bij STVV: "Niet altijd mooi om zien, moesten het op duels doen"

Er overheerste veel fierheid bij STVV na de Limburgse derby. Er was ook een geanimeerde discussie over het eerste Truiense doelpunt.

"Het was een fantastische derby, met een topmentaliteit van onze kant", vond Bernd Hollerbach. "Ik ben heel trots. De mentaliteit zat goed van in het begin. We probeerden om pressing te spelen. Aan het eerste doelpunt zie je hoe effectief Genk kan zijn. Als je ze de ruimte geeft, kunnen ze immers goed tussen de lijnen spelen. Onze supporters hebben er een mooie zondagnamiddag opzitten."

In de wandelgangen gingen het ook over welke speler de eerste gelijkmaker had gemaakt. Okazaki was de man van de kopbal. "Wie de 1-1 scoorde? Ik weet het niet. Eerst dacht ik dat ik zelf scoorde en nadien dacht ik dat het Mory Konaté was. Misschien krijg ik er een assist voor", lachte de Japanner. "Of ik niet ontgoocheld ben dat ik de goal niet toegewezen krijg? Een beetje wel, maar ik speel niet als aanvaller."

Mory Konaté nam alle twijfel weg. "Ik ben diegene die scoort, ik ben er zeker van. Ik weet dat er discussie over is, maar ik raak de bal nog. We moesten het op duels doen om de match te kunnen winnen, want Genk is een technisch zeer goede ploeg. Ik had graag gewonnen. Op het einde was er nog die bal op de lat. Ik denk wel dat iedereen goed gaat slapen", zei de Guineeër zondag na afloop van de match.

© photonews

Gianni Bruno was de man die STVV een punt bezorgde met de 2-2. "We wilden absoluut terug op gelijke hoogte komen. Het was niet altijd mooi om naar te kijken of technisch aangelegd. Maar we hebben een goede mentaliteit getoond, dat is het belangrijkste. Genk zal wijzen naar zijn balbezit, maar het had niet zo veel kansen en hun doelpunten waren vermijdbaar. Ik vond het dus een verdiend gelijkspel."