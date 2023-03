The Gift that keeps on giving: wereldgoal beslist topper tussen Gent en Anderlecht

Gent heeft Anderlecht - vooral in de tweede helft - overklast. De Buffalo's stonden beter en maakten minder fouten. En vooraan hebben ze nu iemand rondlopen die een patent heeft op wereldgoals: Gift Orban.

Het begin van de wedstrijd beloofde heel veel. Een minuut ver en Orban had Verbruggen al getest. Nog voor de tiende minuten hadden ook Amuzu (veel te wild over) en Cuypers (met een verrassend schot op de paal) een torenhoge kans. Twee ploegen die alles te verliezen hadden en moesten winnen. Leuk!

Twee keer paal

Maar gaandeweg werd dat minder. Er werd secuur verdedigd. Behalve één keer, toen Verbruggen bij het uitkomen volledig onder de bal door ging, maar Debast nog redding bracht. Verschaeren leek dan weer wel te gaan scoren, maar Piatkowski tackelde zijn schot van de lijn.

© photonews

Te veel slordigheden bij beide ploegen... Op het middenveld lag veel ruimte, maar eens aan de zestien meter was er amper nog sprake van bewegingsvrijheid. Slimani werd in de tang genomen door Ngadeu en Torunarigha. Gift Orban moet dan weer eens leren dat hij ook de bal mag afgeven aan een ploegmaat.

Wereldgoal

Als zelfs op Twitter de commentaren stilvallen en er voor de rust amper een vijftigtal tweets zijn over de match... dan weet je dat het geen hoogvlieger was. Tot Cuypers nog maar eens uithaalde en... opnieuw de paal trof. Pech voor de topschutter van de Buffalo's.

© photonews

Voor de rest een typische Gent-Anderlecht: weinig te beleven. Op het uur vond Gift Orban het welletjes. Hij zette een spurt van aan de middenlijn in enkel Vertonghen was nog bij hem. De Nigeriaanse winteraanwinst stuurde de Rode Duivel het bos in en schoot fantastisch in de verste bovenhoek. Prachtgoal! Zijn derde in vier matchen.

Dreyer had altijd moeten gelijk maken, maar schoot binnen het bereik van Nardi. Anderlecht was gewoon niet goed genoeg: niet in de afwerking en niet in het veldspel. Een komediestukje van Samoise leverde Diawara trouwens nog rood op. Niet rechtstreeks, maar hij kreeg zijn eerste geel voor een bal gooien richting Samoise, die voor dood ging liggen.

Daarna kreeg hij nog eens geel na een fout. Een kwartier nog met tien tegen een Gent dat technisch en tactisch beter was? Nee, dat konden ze niet meer goedmaken. De Buffalo's zijn weer helemaal in de race voor de vierde plek. De achtste plaats voor Anderlecht wordt heel moeilijk...